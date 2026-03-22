Enel anuncia cortes de luz en cinco comunas de la RM para este lunes 23 de marzo

Desde la empresa afirmaron que estas interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que cinco sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 23 de marzo.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasiona producto de trabajos programados destinados a mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las cinco comunas que sufrirán cortes de luz son: Lo Barnechea, La Florida, La Granja, Santiago y Cerro Navia.





Anuncian corte de luz en 5 comunas de la Región Metropolitana

Cerro Navia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.