Enel anuncia corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana para este jueves 8 de enero - Chilevisión

07/01/2026 13:18

Enel anuncia corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana para este jueves 8 de enero

Los cortes de energía ocurrirán en Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.  

Publicado por CHV Noticias

Esta semana, Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este jueves 8 de enero.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas serán Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.  

7 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 8 de enero

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Cerrillos: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

