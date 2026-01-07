Enel anuncia corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana para este jueves 8 de enero - Chilevisión

Los cortes de energía ocurrirán en Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.
Esta semana, Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este jueves 8 de enero.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas serán Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.
Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.