Enel anuncia corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana para este jueves 8 de enero - Chilevisión

Los cortes de energía ocurrirán en Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.

Esta semana, Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este jueves 8 de enero.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas serán Lampa, Conchalí, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

7 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 8 de enero

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Cerrillos: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.