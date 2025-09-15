Hoy: Enel anuncia corte de luz en 12 comunas de Santiago este lunes 15 - Chilevisión

El suministro se va a ver interrumpido por varias horas en la capital.

Enel, una de las mayores compañías de energía y principal encargada del suministro en la zona central, anunció que habrá cortes de luz este lunes 15 de septiembre en Santiago.

La empresa anunció que un total de 12 comunas sufrirán interrupciones de suministro. ¿El motivo? Trabajos en terreno programados, buscando mejorar la calidad del servicio.

Dichas comunas serán Lo Barnechea, Recoleta, Providencia, La Reina, Santiago, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, La Granja y Pudahuel.

Enel informa corte de luz en 12 comunas de Santiago para hoy

Lo Barnechea. Lunes 15 de septiembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Recoleta. Lunes 15 de septiembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Providencia. Lunes 15 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina. Lunes 15 de septiembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago. Lunes 15 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Maipú. Lunes 15 de septiembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú. Lunes 15 de septiembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Lunes 15 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Joaquín. Lunes 15 de septiembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Lunes 15 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Lunes 15 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago. Lunes 15 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas (arriba) y desde las 09:30 hasta las 10:30 (abajo).

Macul. Lunes 15 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa. Lunes 15 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja. Lunes 15 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel. Lunes 15 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Si tienes dudas por alguna dirección específica, puedes consultar en el buscador del sitio web de Enel (clic acá).