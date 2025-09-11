 Mañana: Enel anuncia corte de luz en 10 comunas de Santiago este viernes 12 - Chilevisión
11/09/2025 13:02

Enel anuncia corte de luz en 10 comunas de Santiago este viernes 12

La interrupción del suministro tiene por objetivo mejorar la calidad del servicio en 10 comunas de la capital.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa a cargo de la distribución de energía eléctrica en una buena parte del país, anunció corte de luz para Santiago este viernes 12 de septiembre. 

¿Qué zonas se verán afectadas? Sectores de Lo Barnechea, Vitacura, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Ñuñoa, Peñalolén, San Miguel, Maipú y La Florida.

  • Lo Barnechea. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Lo Barnechea. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Vitacura. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta. Viernes 12 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Recoleta. Viernes 12 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Independencia. Viernes 12 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

  • Independencia. Viernes 12 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Cerro Navia. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Viernes 12 de septiembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Ñuñoa. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Viernes 12 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • San Miguel. Viernes 12 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Maipú. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • La Florida. Viernes 12 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Si tienes dudas por alguna dirección específica, puedes consultar en el buscador del sitio web de Enel (clic acá).

