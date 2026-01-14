Empleos en verano 2026: Ofrecen más de 1.100 vacantes en áreas como logística, agroindustria y hotelería - Chilevisión

Una multinacional de gestión del talento, proyecta la apertura de empleos los cuales están concentrados mayoritariamente en la región Metropolitana y en zonas productivas clave del país.

Ya en pleno verano 2026, el mercado laboral chileno vuelve a activarse con fuerza, impulsado principalmente por los sectores de logística, agroindustria, industrial y hotelería.

En este escenario, la multinacional de gestión del talento, Eurofirms Group, proyecta la apertura de más de 1.100 vacantes a nivel nacional, concentradas mayoritariamente en la región Metropolitana y en zonas productivas clave del país.

El rubro con mayor demanda es la logística, que reúne más de 950 puestos de trabajo, especialmente para cargos operativos vinculados al movimiento de mercadería y preparación de pedidos.

Sin embargo, también destacan 800 vacantes para operadores/as de picking y bodega, con sueldos que fluctúan entre $530.000 y $750.000, además de oportunidades para operadores de grúa, apilador reach y order picker, cuyos ingresos pueden llegar hasta los $870.000, dependiendo del cargo y la experiencia.

"Al tratarse de uno de los períodos más dinámicos del año para el mercado laboral, aumenta la rotación, se intensifican los flujos logísticos y muchas empresas necesitan reforzar sus equipos para responder a la demanda. Esto genera oportunidades concretas tanto para quienes buscan empleo estacional como para quienes quieren proyectarse laboralmente en sectores con alta continuidad", afirmó Vanesa Rosales, Staffing Leader en Eurofirms Group.

Oportunidades en zonas productivas

La mayor parte de estas oportunidades se concentra en comunas como Quilicura, Lampa, Pudahuel y San Bernardo, zonas estratégicas para el desarrollo logístico del país y que, durante el verano, registran un aumento sostenido en la demanda de personal.

Durante la temporada estival también se refuerza la contratación en agronomía e industria, especialmente en regiones. En el Maule, se abrirán 50 cupos para operarios/as de planta agroindustrial, con sueldos entre $600.000 y $670.000, mientras que en Ñuble se requieren operarios/as de producción para las comunas de Ránquil y Chillán.

En hotelería también aparecen alternativas relevantes durante el verano 2026, donde se requieren mucamas, coperos y garzones, con remuneraciones por turno que pueden alcanzar los $40.000, dependiendo del cargo.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Desde Eurofirms Group invitan a conocer y postular a las vacantes existentes a través de www.eurofirms.cl, ingresando a la sección "Candidatos", y luego a "Ofertas de Empleo". Allí, los candidatos podrán registrar su perfil y solicitar el puesto que más les interese.