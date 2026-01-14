 VIDEO | Expertos recomiendan los helados más refrescantes para el verano 2026 - Chilevisión
14/01/2026 13:55

VIDEO | Expertos recomiendan los helados más refrescantes para el verano 2026

El postre favorito de los chilenos también ayuda a reducir la sensación térmica corporal en este verano. Revisa cuáles son los sabores que aconsejan para las altas temperaturas.

Publicado por CHV Noticias

Con las altas temperaturas de este verano, los helados son la mejor opción para refrescarse. Especialistas aseguran que el sabor determina el nivel de frescura de este postre.

Chile es uno de los países a nivel regional que más consume helado, en los últimos años ha tenido un aumento sostenido en su ingesta.

Las heladerías en nuestro país han adapado sus sabores a productos que se consumen en el país, como por ejemplo el helado sabor melón con vino o de arina tostada con sandía.

¿Cuáles son los sabores más refrescantes según expertos?

Para soportar las elevadas temperaturas, existen sabores específicos que ayudan a sentirse más frescos. Los heladeros aseguran que los helados frutales son los ideales.

Desde arándano, frutilla, mango y melón tuna, los helados frutales también contienen menos grasa, sostiene Roberto Gimmillaro de la heladería Oggisantiago.

Belén Isuani, nutricionista de Clínica Las Condes, asegura los helados de agua, principalmente por su capacidad por hidratar más en comparación a los de crema, que además contienen más calorías. 

