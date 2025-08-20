 Ofertas imperdibles por el Día de las Papas Fritas: Revisa acá promociones y descuentos para hoy - Chilevisión
20/08/2025 15:40

Día de las papas fritas: Revisa cómo aprovechar las mejores ofertas para hoy

Hoy es el Día Internacional de las Papas Fritas y tienes una oportunidad imperdible para disfrutar de las mejores promociones, combos y descuentos exclusivos. Revisa acá los detalles.

Publicado por CHV Noticias

Como acompañamiento o incluso por sí solas, las papas fritas son una de las preparaciones preferidas por grandes y chicos.

Por eso, no es de extrañar que tantos hayan esperado la llegada del Día Internacional de las Papas Fritas, que es justamente hoy, miércoles 20 de agosto.

Si quieres deleitarte en esta fecha tan especial, a continuación te dejamos algunas ofertas imperdibles de siete locales del país.

7 locales con promociones y ofertas por el Día de las papas fritas

Just Burger

  • Promoción: Cono de papas fritas con 50% de descuento (precio final: $1.990). 
  • ¿Dónde? En locales, web y app.
  • ¿Cuándo? Válido desde el 18 hasta el 24 de agosto.

McDonald's

  • Promoción: Big Fest con variados descuentos. Incluye algunas de regalo, o con descuentos de entre 20% y 30% y promos 2x1. 
  • ¿Dónde? En locales y app.

Doggis

  • Promoción: 3x2 en papas medianas.
  • ¿Dónde? En locales y por cupón de la app.
  • ¿Cuándo? Desde el 18 hasta el 20 de agosto.

Juan Maestro

  • Promoción: 2da unidad de papas fritas grandes gratis.
  • ¿Dónde? Válido por la app.
  • ¿Cuándo? Este 18, 19 y 20 de agosto.

Pedro, Juan y Diego

  • Promoción: Megapapa a solo $1.990. 
  • ¿Dónde? En locales PJD, a excepción del aeropuerto.
  • ¿Cuándo? Solo por hoy, 20 de agosto.

Carl's Jr.

  • Promoción: Por la compra de cualquier combo, te llevas unas papas fritas extras de regalo.
  • ¿Dónde? Promoción exclusiva en la app Carl's Jr.
  • ¿Cuándo? Solo por hoy, 20 de agosto.

Papachecos

  • Promoción: Combos con descuento.
  • ¿Dónde? En su local, ubicado en José Victorino Lastarria 160, Santiago.
  • ¿Cuándo? Solo por hoy, 20 de agosto.

