Ofertas imperdibles por el Día de las Papas Fritas: Revisa acá promociones y descuentos para hoy - Chilevisión

Hoy es el Día Internacional de las Papas Fritas y tienes una oportunidad imperdible para disfrutar de las mejores promociones, combos y descuentos exclusivos. Revisa acá los detalles.

Como acompañamiento o incluso por sí solas, las papas fritas son una de las preparaciones preferidas por grandes y chicos.

Por eso, no es de extrañar que tantos hayan esperado la llegada del Día Internacional de las Papas Fritas, que es justamente hoy, miércoles 20 de agosto.

Si quieres deleitarte en esta fecha tan especial, a continuación te dejamos algunas ofertas imperdibles de siete locales del país.

7 locales con promociones y ofertas por el Día de las papas fritas

Just Burger

Promoción : Cono de papas fritas con 50% de descuento (precio final: $1.990).

: Cono de papas fritas con 50% de descuento (precio final: $1.990). ¿Dónde? En locales, web y app.

En locales, web y app. ¿Cuándo? Válido desde el 18 hasta el 24 de agosto.

McDonald's

Promoción : Big Fest con variados descuentos. Incluye algunas de regalo, o con descuentos de entre 20% y 30% y promos 2x1.

: Big Fest con variados descuentos. Incluye algunas de regalo, o con descuentos de entre 20% y 30% y promos 2x1. ¿Dónde? En locales y app.

Doggis

Promoción: 3x2 en papas medianas.

3x2 en papas medianas. ¿Dónde? En locales y por cupón de la app.

En locales y por cupón de la app. ¿Cuándo? Desde el 18 hasta el 20 de agosto.

Juan Maestro

Promoción: 2da unidad de papas fritas grandes gratis.

2da unidad de papas fritas grandes gratis. ¿Dónde? Válido por la app.

Válido por la app. ¿Cuándo? Este 18, 19 y 20 de agosto.

Pedro, Juan y Diego

Promoción: Megapapa a solo $1.990.

Megapapa a solo $1.990. ¿Dónde? En locales PJD, a excepción del aeropuerto.

En locales PJD, a excepción del aeropuerto. ¿Cuándo? Solo por hoy, 20 de agosto.

Carl's Jr.

Promoción: Por la compra de cualquier combo, te llevas unas papas fritas extras de regalo.

¿Dónde? Promoción exclusiva en la app Carl's Jr.

Promoción exclusiva en la app Carl's Jr. ¿Cuándo? Solo por hoy, 20 de agosto.

Papachecos