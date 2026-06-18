Día del Sushi 2026: Estas son las promociones disponibles para este jueves en distintos locales

Si eres un amante de este clásico de la comida japonesa, revisa los descuentos acá y disfruta.

Con éxito pasaron el Día del Completo y el Día de la Hamburguesa, y ahora, llegó uno de los más esperados para los consumidores: el Día del Sushi.

En esta instancia, se celebra este clásico de la comida japonesa que se ha transformado con el pasar de los años en nuestro país, en un alimento muy consumido con nuevos sabores e ingredientes.

Si eres fanático del sushi y quieres disfrutarlo en su día, lee con atención las siguientes promociones disponibles por este jueves 18 de junio en distintos locales.

Promociones este jueves por el Día del Sushi

Niu Sushi

Solo por este jueves, a partir de las 12:00 el valor del roll Tori Furai envuelto en sésamo será de $1.900.

el valor del roll envuelto en sésamo será de Válido para consumo en local.

Máximo 10 unidades por boleta.

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Boka Sushi

Todos sus productos están con descuentos desde el 9% hasta el 31% para compras en línea en su sitio web.

Además, hasta el domingo 21 de junio, con el código BOKAWEEK puedes optar a $5.000 de descuento si el pedido supera los $20.000.

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Sakura

En Sakura, para compras presenciales, y pedidos por el sitio web y WhatsApp, hay 2×1 en cuatro rolls seleccionados.

Chabela Roll (salmón y palta), envuelto en sésamo

(salmón y palta), envuelto en sésamo Felipe Roll (pollo furai y queso crema), envuelto en panko con salsa unagi

(pollo furai y queso crema), envuelto en panko con salsa unagi Camila Roll (camarón tempura, salsa spicy y queso crema) envuelto en palta

(camarón tempura, salsa spicy y queso crema) envuelto en palta Tory Pop Roll (pollo rebozado, queso crema y palta), envuelto en sésamo con salsa fuji

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Rappi

La app de delivery ofrecerá hasta 50% de descuento en packs y 2×1 en rolls.

Aplica para locales como Kobo Sushi, Kento, Umami, El Japonés, Do Sushi, Boka, Tempura Japanese & Sushi y Seiko, entre otros.

Pedidos Ya

Pedidos Ya ofrecerá hasta el 21 de junio, diferentes promociones de sushi desde los $6.000 en locales como Tanaka, Naoki, Kento, Boka, Sushi Blues, Niu Sushi, IKE Sushi, Sushi Ryge, DMNG Sushi, Alto Japón, Do Sushi, Sushimi, Tamashi y NoaH Sushi.

Bar Tirúa, Pirque

En la comuna de Pirque también habrá promociones correspondientes al día del sushi. El Bar Tirúa ofrece un 50% de descuento en toda su carta de sushi, el cual está disponible solo para consumo en el local.