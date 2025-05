Día de la hamburguesa 2025: Estas son las ofertas disponibles con la Junaeb - Chilevisión

Estudiante de educación superior podrá usar su tarjeta en supermercados, minimarkets y otros comercios en busca de opciones de hamburguesas.

Durante esta jornada se celebra el Día de la hamburguesa, ocasión en donde los amantes de la popular preparación pueden aprovechar distintas ofertas y promociones, incluso usando la tarjeta Junaeb.

Diferentes cadenas de comida rápida y restaurantes a lo largo del país lanzaron descuentos especiales para que los más fánticos puedan disfrutar de las diferentes versiones.

Opciones de hamburguesas con la Junaeb

Los estudiante de educación superior que cuentes con la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) podrán usar su tarjeta Junaeb para celebrar el Día de la hamburguesa.

Una de las alternativas es comprar hamburguesas envasadas que tengan dos sellos o menos, según lo permitido de la BAES.

Cabe recordar que la tarjeta Junaeb se puede utilizar en supermercados, minimarkets, puntos verdes, casinos y otros comercios asociado.

Ofertas por el Día de la hamburguesa

Carl’s Jr.

Ofrecerá una big cheeseburger por solo $900 por la compra de un combo en la aplicación.

Wendy’s

La Junior Cheese tendrá precio rebajado al escribir en redes sociales que “se viene una lluvia de hamburguesas a $1.000″.

McDonalds

Ofrecerá un 50% de descuento en Cuarto de Libra con Queso.

Burger King

Ofrecerá un 50% de descuento en Whopper (solo a través de la app) y sorteará 10.000 coronas, válidas para canjear productos en el restaurant.

Mamut

Habrá 50% de descuento en sus hamburguesas hasta el próximo sábado 31 para compras prescenciales.

Just Burger

Ofrecerá Just Cheese, Just Classic y Just 4to Libra a $2.990 cada una hasta el 30 de mayo, comprando a través de la página web, app y prescencial.

Pedro, Juan & Diego

Tendrá hamburguesa grande a $3.500 y una tamaño normal a $2.500.