Devolución de cotizaciones del seguro laboral: Consulta si te corresponde y cómo solicitar el pago

Por indicación de la Suseso, las mutualidades deben regularizar los saldos que hayan detectado e iniciar el proceso de devolución. El pago debe realizarse los primeros días de julio.

Comenzó el proceso de devolución anual de cotizaciones del seguro laboral en el que las mutualidades deben devolver las cotizaciones pagadas en exceso o enteradas erróneamente.

Durante el mes de junio, los empleadores y trabajadores pueden revisar en los sitios web de los organismos administradores si tienen cotizaciones pagadas en exceso y gestionar su devolución.

Las instituciones que realizan este trámite por instrucción de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) son: ACHS, Mutual de Seguridad, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).





Con esto se busca que los organismos administradores del seguro laboral regularicen los saldos que hayan detectado y que estos sean restituidos a sus afiliados en los casos que corresponda.

Revisa si tienes devoluciones pendientes

Para saber si tienes devoluciones pendientes del seguro laboral, debes consultar directamente en el sitio web de la institución correspondiente o haciendo clic en los enlaces de a continuación:

Cómo cobrar las devoluciones pendientes

Para cobrar las devoluciones del seguro laboral pendientes debes ingresar a la institución correspondiente.

Cada mutualidad deberá entregar información correspondiente a el monto total a devolver, los períodos a los que corresponden las cotizaciones y el estado del proceso de devolución.

El organismo administrador indicará los medios de pago habilitados, ya sea depósito en cuenta bancaria o el retiro de un cheque o vale vista.