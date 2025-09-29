 De martes a madrugada del miércoles: Aguas Andinas anunció prolongados cortes en seis comunas de Santiago - Chilevisión
29/09/2025 22:16

De martes a madrugada del miércoles: Aguas Andinas anunció prolongados cortes en seis comunas de Santiago

La empresa responsable del suministro informó que seis sectores de la región Metropolitana sufrirán un corte este martes 30 de septiembre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre en algunos casos.  

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que seis sectores de la región Metropolitana sufrirán un corte este martes 30 de septiembre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre en algunos casos.  

Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio

En esta ocasión, las comunas afectadas serán Conchalí, Las Condes, San Miguel, La Florida, San Bernardo y Peñaflor. 

Aguas Andinas anuncia corte para este martes 30 de septiembre

  • Conchalí: Por conexión de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas del martes 30. 

  • Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 y las 03:00 horas del miércoles 1 de octubre.

  • San Miguel: Por mantención de estación reguladora, entre las 15:00 y 21:00 horas del martes 30. 

  • La Florida: Por renovación de redes, entre las 15:00 y las 03:00 horas del miércoles 1 de octubre. 

  • San Bernardo: Por conexión de redes, entre las 15:30 horas y 02:30 horas del miércoles 1 de octubre.

  • Peñaflor: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 21:00 horas del martes 30. 

