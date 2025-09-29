De martes a madrugada del miércoles: Aguas Andinas anunció prolongados cortes en seis comunas de Santiago - Chilevisión

La empresa responsable del suministro informó que seis sectores de la región Metropolitana sufrirán un corte este martes 30 de septiembre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre en algunos casos.
La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que seis sectores de la región Metropolitana sufrirán un corte este martes 30 de septiembre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre en algunos casos.
Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio.
En esta ocasión, las comunas afectadas serán Conchalí, Las Condes, San Miguel, La Florida, San Bernardo y Peñaflor.