 De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anunció prolongados cortes de agua en Santiago
ChileVisión
24/09/2025 20:14

De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anunció prolongados cortes de agua en Santiago

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que tres sectores de Santiago sufrirán un corte este jueves 25 de septiembre, el cual se extenderá hasta la madrugada del viernes 26. 

Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio

En esta ocasión, las comunas afectadas serán Recoleta, Pedro Aguirre Cerda y Macul. 

Aguas Andinas anuncia corte para este jueves 25 de septiembre

  • Recoleta: Por renovación de redes, entre las 15:00 del jueves 25 hasta las 03:00 horas del viernes 26. 

  • Pedro Aguirre Cerca: Por cambio de válvula, entre las 15:30 del jueves 25 hasta las 01:30 horas del viernes 26.

  • Macul: Por corte programado, entre las 15:00 del jueves 25 hasta las 03:00 horas del viernes 26.

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

