Cupón de Gas Licuado se entrega esta semana: Revisa desde cuándo puedes usar bono de $27 mil

La ayuda estatal, dirigida a hogares que pertenecen al 80% más vulnerable del país, busca aliviar el gasto energético durante los meses de invierno. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

Miles de familias en Chile comenzarán a recibir esta semana el esperado Cupón de Gas Licuado, un beneficio estatal que entrega un aporte único de $27 mil para la compra de cilindros de gas en distribuidoras adheridas.

La ayuda está dirigida a hogares que pertenecen al 80% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH) y busca aliviar el gasto energético durante los meses de invierno.

¿Cuándo comienza la entrega del Cupón de Gas Licuado?

Las personas que activaron el beneficio del Cupón del Gas Licuado hasta el 29 de mayo podrán utilizar el cupón desde el próximo miércoles 17 de junio de 2026 .

En tanto, quienes realizaron la activación hasta el 12 de junio podrán acceder al beneficio a partir del 2 de julio, mientras que aquellos que lo hagan hasta el 30 de junio podrán usarlo desde el 21 de julio.

El cupón podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de este año.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Para obtener el Cupón de Gas Licuado, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con las condiciones establecidas.

Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.

¿Cómo activar el Cupón de Gas Licuado?

La activación debe realizarse en el sitio web oficial del beneficio utilizando ClaveÚnica.

Una vez completado el proceso, el sistema verificará automáticamente si la persona cumple los requisitos.

Posteriormente, el beneficiario recibirá dos correos electrónicos:

Uno del Ministerio del Interior confirmando la activación.

confirmando la activación. Otro de BancoEstado informando cuándo estará disponible el cupón para realizar compras.

El plazo para activar el beneficio se extiende hasta el 30 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

¿Cómo se utiliza el cupón para comprar gas?

El beneficio estará disponible de forma digital a través de la aplicación de BancoEstado o mediante RutPay.

Quienes prefieran una alternativa física podrán acudir a una Caja Vecina para imprimir un voucher.

Al momento de comprar gas licuado, será necesario presentar el cupón al repartidor de alguna distribuidora adherida:

Si el cupón es digital , debe mostrarse desde la aplicación.

, debe mostrarse desde la aplicación. Si se cuenta con un voucher impreso, este debe exhibirse directamente al vendedor.

Si el valor de la compra supera el monto disponible, la diferencia podrá pagarse con dinero de la CuentaRUT, otro medio de pago o efectivo.

¿Qué pasa si no uso el beneficio?

Las autoridades informaron que el Cupón de Gas Licuado vencerá automáticamente el 30 de septiembre de 2026.

Una vez cumplida esa fecha, los recursos no podrán recuperarse ni reactivarse, por lo que recomiendan utilizar el beneficio dentro del plazo establecido.

Además, recalcaron que el cupón solo puede destinarse a la compra de gas licuado y no funciona como saldo libre dentro de la CuentaRUT ni para adquirir otros productos o servicios.