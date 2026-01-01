Anuncian cortes de luz para cuatro comunas de la Región Metropolitana este viernes 2 de enero - Chilevisión

Enel, informó que el corte del suministro se debe a trabajos programados por la empresa. Mientras que las comunas afectadas serán: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Lo Barnechea.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este viernes 2 de enero habrá cortes de luz en cuatro sectores de Santiago.

De acuerdo a lo informado por el suministro, estos cortes se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio en los sectores afetados.

Asimismo, indicaron que las comunas que sufrirán cortes de luz son: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Lo Barnechea.

Anuncian cortes de luz para cuatro comunas de la Región Metropolitana

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.