Anuncian cortes de luz para cuatro comunas de la Región Metropolitana este viernes 2 de enero - Chilevisión

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este viernes 2 de enero habrá cortes de luz en cuatro sectores de Santiago.
De acuerdo a lo informado por el suministro, estos cortes se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio en los sectores afetados.
Asimismo, indicaron que las comunas que sufrirán cortes de luz son: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Lo Barnechea.
Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.