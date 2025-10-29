 Corte de luz en seis comunas de Santiago para este jueves 30: Revisa sectores afectados y horarios - Chilevisión
29/10/2025 10:12

Corte de luz en seis comunas de Santiago para este jueves 30: Revisa sectores afectados y horarios

Los trabajos de la empresa Enel provocarán cortes de energía por varias horas este jueves 30 de octubre.

Enel, la empresa a cargo del suministro de electricidad en gran parte de la región Metropolitana, comunicó que este jueves 30 de octubre habrá un corte de luz en varias comunas de Santiago. 

Se trata de interrupciones programadas por la compañía para hacer mantenimientos y mejorar la calidad del servicio en la capital.

Los trabajos provocarán cortes de energía por varias horas. En ese contexto, las comunas afectadas serán un total de seis: Conchalí, Independencia, Vitacura, La Reina, La Florida y Estación Central. 

Anuncian corte de luz en seis comunas de Santiago este jueves 30 octubre

A continuación, revisa los sectores afectados y horarios del corte de luz de este martes 28 de octubre. En el sitio web de Enel puedes chequear por direcciones específicas.

  • Conchalí:  Jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Independencia: Jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura: Jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura: Jueves 30 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina: Jueves 30 de octubre desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

  • La Florida: Jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida: jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida: Jueves 30 de octubre desde las 11:30 hasta las 15.30 horas. 

  • Estación Central: Jueves 30 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

