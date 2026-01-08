Corte de luz en la RM el viernes 9 de enero: Enel informa que 6 comunas serán afectadas - Chilevisión

Las comunas afectadas serán San Miguel, Macul, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba y Lampa.

Este jueves, Enel confirmó cuáles serán los sectores afectados por cortes de luz en la Región Metropolitana.

Según lo señalado por su sitio web, la interrupción de suministro se registrará en seis sectores de la capital, con cortes que se extenderán por varias horas.

Las comunas afectadas serán San Miguel, Macul, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba y Lampa. Si quieres revisar el detalle de las áreas afectadas —y si tu domicilio está en la zona—, haz clic acá e ingresa tu dirección.

Corte de luz en la RM el viernes 9 de enero: Enel informa las 6 comunas afectadas

A continuación, revisa el detalle de los cortes de suministros y sus respectivos horarios.

Lampa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.