 Corte de luz en 8 comunas de Santiago este miércoles 22 de octubre - Chilevisión
ChileVisión
21/10/2025 11:38

Corte de luz en 8 comunas de Santiago este miércoles 22 de octubre

Las comunas afectadas son Vitacura, La Reina, Ñuñoa, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Maipú y Colina.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro de energía eléctrica en la zona central del país, comunicó que este miércoles 22 de octubre habrá corte de luz en varias comunas de Santiago.

¿La razón? Los trabajos en terreno que la compañía lleva a cabo periódicamente, buscando mejorar la calidad del servicio en la capital.

Para este miércoles 22, las comunas afectadas son Vitacura, La Reina, Ñuñoa, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Maipú y Colina.

Corte de luz en Santiago el miércoles 22 de octubre

  • Vitacura. Miércoles 22 desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • La Reina. Miércoles 22 desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina. Miércoles 22 desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

  • Ñuñoa. Miércoles 22 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • San Ramón. Miércoles 22 desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Miércoles 22 desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central. Miércoles 22 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Miércoles 22 desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Colina. Miércoles 22 desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

