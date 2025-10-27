 Corte de luz en 12 comunas de Santiago para este martes 28: Revisa sectores afectados y horarios - Chilevisión
27/10/2025 16:00

Corte de luz en 12 comunas de Santiago para este martes 28: Revisa sectores afectados y horarios

Los trabajos de la empresa Enel provocarán cortes de energía por varias horas este martes 28 de octubre.

Enel, la empresa a cargo del suministro de electricidad en gran parte de la región Metropolitana, comunicó que este martes 28 de octubre habrá un corte de luz en varias comunas de Santiago. 

Se trata de interrupciones programadas por la compañía para hacer mantenimientos y mejorar la calidad del servicio en la capital.

Los trabajos provocarán cortes de energía por varias horas en este inicio de semana. En ese contexto, las comunas afectadas serán un total de 12: Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Pudahuel, Estación Central y Santiago. 

Anuncian corte de luz en 12 comunas de Santiago este martes 28 de octubre

A continuación, revisa los sectores afectados y horarios del corte de luz de este martes 28 de octubre. En el sitio web de Enel puedes chequear por direcciones específicas.

  • Renca:  Martes 28 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Conchalí: Martes 28 de octubre desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.

  • Independencia: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Ñuñoa: Martes 28 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Peñalolén: Martes 28 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Florida: Martes 28 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

  • Maipú: Martes 28 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Pudahuel: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Estación Central: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Santiago: Martes 28 de octubre desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

  • Santiago: Martes 28 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

