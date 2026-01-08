 Corte de agua afecta a comunas de la Región Metropolitana: revisa zonas y horarios de reposición - Chilevisión
08/01/2026 10:33

Corte de agua afecta a comunas de la Región Metropolitana: revisa zonas y horarios de reposición

A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Aguas Andinas reportó que este jueves 8 de enero habrá cortes de agua en dos comunas de la Región Metropolitana. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable se realizará en las comunas de Ñuñoa y Macul, se iniciará a las 15:00 horas y se extenderá en un caso hasta la madrugada del viernes 9 de enero. 

A continuación te detallamos las dos zonas afectadas y la hora estimada de reposición del servicio. 

Aguas Andinas anuncia corte de agua en dos comunas de Santiago

  • Ñuñoa: Desde las 15:00 del jueves 8 hasta las 06:00 horas del viernes 9 de enero por renovación de redes. 

  • Macul: Desde las 15:00 del jueves 8 hasta las 21:00 horas por cambio de válvula. 

