Corte de agua afecta a comunas de la Región Metropolitana: revisa zonas y horarios de reposición - Chilevisión

A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Aguas Andinas reportó que este jueves 8 de enero habrá cortes de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable se realizará en las comunas de Ñuñoa y Macul, se iniciará a las 15:00 horas y se extenderá en un caso hasta la madrugada del viernes 9 de enero.

A continuación te detallamos las dos zonas afectadas y la hora estimada de reposición del servicio.

Aguas Andinas anuncia corte de agua en dos comunas de Santiago

Ñuñoa: Desde las 15:00 del jueves 8 hasta las 06:00 horas del viernes 9 de enero por renovación de redes.