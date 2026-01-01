 Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición - Chilevisión
01/01/2026 19:15

Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición

A través de su plataforma web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 16:50 horas en la comuna de Quinta Normal. 

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: jueves 1 de enero a las 22:00 horas.
  • Área afectada:

