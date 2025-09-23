 Conoce MetroMuv: Así puedes obtener gratis la nueva app de pago de Metro - Chilevisión
23/09/2025 10:56

Conoce MetroMuv: Así puedes obtener gratis la nueva app de pago de Metro

MetroMuv es una plataforma que busca facilitar el sistema de pago del transporte público y convertirse en una tarjeta virtual para realizar todo tipo de pagos y transacciones.

MetroMuv es una nueva plataforma de pago gratuita lanzada por Metro de Santiago que busca facilitar la experiencia de los usuarios al momento de financiar sus viajes. 

La aplicación permitirá activar el CentroBip! para cargar la tarjeta Bip de manera online. Asimismo, otorgará un acceso directo a quienes utilizan el sistema QR para pagar sus viajes en el transporte público. 

Felipe Bravo, gerente general de Metro, consignó a La Tercera que existirá una promoción de bienvenida que otorgará un pasaje gratuito para los usuarios que hagan uso de MetroMuv por primera vez. 

Metro de Santiago anuncia nueva plataforma de pago "MetroMuv"

MetroMuv proyecta funcionar como un centro de pago o tarjeta virtual con la que los usuarios podrán financiar sus viajes en transporte público, transferir dinero a sus cuentas bancarias e incluso realizar compras en el comercio local. 

Si bien actualmente se encuentra en un periodo de marcha blanca y solo sirve para movilidad, desde MetroMuv indicaron que esperan que las personas podrán utilizar esta aplicación para movilizarse en Metro, buses RED, taxis, entre otros. 

Al mismo tiempo, aclararon que se trata de un servicio totalmente gratuito, que no tendrá costo de mantención para el usuario. 

Cómo descargar MetroMuv en celulares 

MetroMuv ya se encuentra disponible para ser descargada en iPhones y dispositivos que utilicen sistema operativo Android: 

  • En el caso de que tengas iPhone, debes dirigirte a App Store e ingresar MetroMuv en la barra de búsqueda.
  • En el caso de que tengas otro tipo de celular, debes dirigirte a Google Play e ingresar MetroMuv en la barra de búsqueda. 

