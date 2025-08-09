Vota por la tarjeta Bip! del futuro y participa por un premio: Revisa aquí cómo hacerlo - Chilevisión

El concurso invitó a la gente a plasmar su visión sobre cómo será el Metro en los próximos 50 años. Conoce a continuación cómo votar por tu diseño favorito.

Metro de Santiago ya tiene a los seis diseños finalistas de la tarjeta "Bip! del futuro", donde quienes concursaron enviaron su visión sobre cómo será el Metro en los próximos 50 años.

La convocatoria, que recibió 500 postulaciones, se está realizando en el marco de la cerebración de los 50 años de Metro.

Para seleccionar el diseño ganador, la empresa de transporte habilitó una votación en la que el público puede elegir entre los seis finalistas.

¿Cómo votar por tu Bip! del futuro?

Para votar, se debe ingresar a este link, elegir tu diseño favorito y rellenar los siguientes datos:

Al votar automáticamente estás participando por uno de los pack con las 13 tarjetas Bip! de la serie conmemorativa por los 50 años de Metro de Santiago.

Estos son los diseños que están concursando para convertirse en la Bip! del futuro: