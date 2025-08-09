 Vota por la tarjeta Bip! del futuro y participa por un premio: Revisa aquí cómo hacerlo - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 14:36

Vota por la tarjeta Bip! del futuro y participa por un premio: Revisa aquí cómo hacerlo

El concurso invitó a la gente a plasmar su visión sobre cómo será el Metro en los próximos 50 años. Conoce a continuación cómo votar por tu diseño favorito.

Publicado por Gabriela Valdés

Metro de Santiago ya tiene a los seis diseños finalistas de la tarjeta "Bip! del futuro", donde quienes concursaron enviaron su visión sobre cómo será el Metro en los próximos 50 años.

La convocatoria, que recibió 500 postulaciones, se está realizando en el marco de la cerebración de los 50 años de Metro.

Para seleccionar el diseño ganador, la empresa de transporte habilitó una votación en la que el público puede elegir entre los seis finalistas.

¿Cómo votar por tu Bip! del futuro?

Para votar, se debe ingresar a este link, elegir tu diseño favorito y rellenar los siguientes datos:

Al votar automáticamente estás participando por uno de los pack con las 13 tarjetas Bip! de la serie conmemorativa por los 50 años de Metro de Santiago.

Estos son los diseños que están concursando para convertirse en la Bip! del futuro:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025