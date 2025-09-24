7 comunas de la RM sufrirán corte de luz este jueves 25 de septiembre - Chilevisión

La empresa detalló que la interrupción en el servicio de suministro de electricidad ocurrirá debido a trabajos de mejoramientos en las zonas afectadas.
Enel, la empresa encargada de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció corte de luz para algunas comunas de Santiago este jueves 25 de septiembre.
¿El motivo? Según la compañía, estas interrupciones del servicio tienen por objetivo hacer un mantenimiento de la infraestructura y así mejorar la calidad del servicio.
De acuerdo a la página web de Enel, las comunas afectadas serán Conchalí, Quinta Normal, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Lo Espejo y Quilicura.