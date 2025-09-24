7 comunas de la RM sufrirán corte de luz este jueves 25 de septiembre - Chilevisión

La empresa detalló que la interrupción en el servicio de suministro de electricidad ocurrirá debido a trabajos de mejoramientos en las zonas afectadas.

Enel, la empresa encargada de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció corte de luz para algunas comunas de Santiago este jueves 25 de septiembre.

¿El motivo? Según la compañía, estas interrupciones del servicio tienen por objetivo hacer un mantenimiento de la infraestructura y así mejorar la calidad del servicio.

De acuerdo a la página web de Enel, las comunas afectadas serán Conchalí, Quinta Normal, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Lo Espejo y Quilicura.

Cortes de luz para este miércoles 24 en la RM

Conchalí: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas



Quinta Normal: desde las 09:00 hasta las 11:00 horas



La Florida: imagen superior desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, imagen inferior desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.



San Ramón: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.



Pudahuel: imagen superior desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, imagen inferior desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.



Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

