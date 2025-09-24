 7 comunas de la RM sufrirán corte de luz este jueves 25 de septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 Comando de Jeannette Jara responde a críticas de “demora” en entrega de programa: Anunciaron fecha “Soy un tipo de centro”: Pollo Valdivia se desmarca de Jara y reveló su candidato en primera vuelta Preocupación por seguidilla de temblores este miércoles en el norte: Sismo alcanzó magnitud de 5,1
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 11:12

7 comunas de la RM sufrirán corte de luz este jueves 25 de septiembre

La empresa detalló que la interrupción en el servicio de suministro de electricidad ocurrirá debido a trabajos de mejoramientos en las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció corte de luz para algunas comunas de Santiago este jueves 25 de septiembre.

¿El motivo? Según la compañía, estas interrupciones del servicio tienen por objetivo hacer un mantenimiento de la infraestructura y así mejorar la calidad del servicio.

De acuerdo a la página web de Enel, las comunas afectadas serán Conchalí, Quinta Normal, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Lo Espejo y Quilicura.

Cortes de luz para este miércoles 24 en la RM

      • Conchalí: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas

      • Quinta Normal: desde las 09:00 hasta las 11:00 horas

      • La Florida: imagen superior desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, imagen inferior desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

      • San Ramón: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

      • Pudahuel: imagen superior desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, imagen inferior desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

      • Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

      • Quilicura: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

    Lo último

    Lo más visto

    “Se burló de mí”: Paula Pavic desmintió versión de Chino Ríos sobre compra de Tesla para su hija

    La emprendedora sorprendió hace unas semanas al anunciar que le regaló a su hija el lujoso vehículo avaluado en $30 millones, sin ayuda de su exmarido.

    24/09/2025

    Agresor intentó escapar por los balcones con su hija: Lo que se sabe del femicidio que impacta en Santiago

    Tras dar muerte a la víctima, el sujeto intentó huir del edificio, sin embargo falleció luego de caer desde un piso 11.

    24/09/2025

    “Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

    La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

    24/09/2025

    Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

    Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

    24/09/2025