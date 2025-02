¿Cómo saber si tengo un vale vista por cobrar en Banco Estado? - Chilevisión

El documento es representativo de dinero en efectivo y se puede retirar o cobrar en caja de las distintas sucursales de Banco Estado o Banco Estado Express.

Mucha gente tiene dinero sin cobrar en entidades bancarias por desconocimiento, uno de estos casos son los vale vista en Banco Estado.

Cabe mencionar que se trata de un documento representativo de dinero en efectivo emitido por un banco a solicitud de una persona llamada tomador, en beneficio de un tercero (beneficiario).

¿Cómo se puede cobrar un vale vista?

Si eres persona natural, ya seas cliente o no del banco, puedes retirar y cobrar en caja de las distintas sucursales de Banco Estado o Banco Estado Express con tu cédula de identidad vigente. Además, si eres cliente puedes depositarlo en tus cuentas Banco Estado.

En cambio, si eres persona jurídica, puedes consultar si tu vale vista se encuentra disponible para cobro en sucursales Banco Estado o Banco Estado Express, o bien si eres parte de un convenio puedes revisar si se encuentra disponible para abono en tus cuentas a través de tu Sitio Privado Empresas, ingresando en Pagos Recibidos, Depositar Vales Vista.

¿Cómo se pueden extender los vales vista?

Los vales vista se pueden extender en dos formas:

A favor de un beneficiario, que es el mismo tomador, o un representante legal o mandatario de este.

A favor de un beneficiario que es un tercero.

¿Quiénes participan?

El banco: Es la entidad financiera donde se realizará el depósito y quien emite el Vale Vista.

Es la entidad financiera donde se realizará el depósito y quien emite el Vale Vista. El tomador: Es la persona que entrega el dinero en efectivo al banco y solicita la emisión del vale Vista en favor del beneficiario.

Es la persona que entrega el dinero en efectivo al banco y solicita la emisión del vale Vista en favor del beneficiario. El beneficiario: Es la persona a nombre de quien se emite el Vale Vista y quien puede cobrarlo en el banco emisor.

Revisa acá si tienes un vale vista por cobrar

Para revisar si tienes un vale vista a tu nombre por cobrar debes ingresar a la página web de Banco Estado y luego hacer click en Consulta Vale Vista, donde se te pedirá tu RUT y el número de documento, luego de ingresar esa información te indicará si tienes o no un vale vista por cobrar.