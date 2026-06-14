Cómo postular al subsidio de hasta $20 millones para mejorar tu vivienda

Conoce a continuación las tres etapas por las que debe pasar el postulante para acceder al beneficio.

El Ministerio de Vivienda tiene disponible un subsidio para reparar y/o ampliar las viviendas de los chilenos, proyecto para el que se debe postular y podrás obtener hasta $20 millones para mejorar las condiciones de tu casa.

Para postular a la ayuda económica Mejora La Vivienda, tienes que seguir los tres pasos que te enseñaremos a continuación. Cabe destacar que para acceder al aporte, requieres cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y tener el ahorro mínimo exigido.

Postula aquí al subsidio Mejora La Vivienda

Si estás buscando ampliar tu hogar o remodelarlo, este beneficio podría aportarte económicamente. Para postular al dinero, debes pasar por estas etapas:

Contactar a una entidad patrocinante.

a una entidad patrocinante. Diagnosticar la vivienda y asesorarte en la elección de la constructora para hacer el proyecto.

en la elección de la constructora para hacer el proyecto. Ingresa con esa postulación al sistema del Minvu.





Requisitos para postular al subsidio de mejoramiento

Según lo señalado por el sitio web del Minvu, la persona postulante debe ser, en primera instancia, propietaria de la vivienda que desea modificar. Asimismo, debe cumplir con los siguientes requisitos: