Chilexpress ofrece más de 1000 puestos de trabajo para el Cyber Monday: Conoce cómo postular - Chilevisión

La empresa de logística quiere reforzar su operación ante la alta demanda de las ventas y lanzó una convocatoria en busca de conductores que se sumen a la flota de reparto.

Chilexpress abrió una convocatoria para más de 1000 puestos de trabajo de cara al próximo Cyber Monday 2025.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reúne a diversas marcas de tecnología, belleza, vestuario, turismo, entretención, entre otras, con descuentos significativos en sus catálogos.

La empresa de logística necesita reforzar su operación ante la alta demanda de las ventas, por lo que está en busca de personal para su flota de reparto.

Las ofertas de trabajo están dirigidas a personas que deseen desempeñarse como conductores y sumarse, de manera temporal y flexible, a la flota de reparto de Chilexpress

El Cyber Monday está previsto para realizarse desde las 00:00 horas del lunes 6 de octubre hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre.

¿Cómo postular a las ofertas de Chilexpress?

Para postular a las ofertas de trabajo que ofrece Chilexpress para el Cyber Monday 2025 hay que realizar el proceso de fomar completamente online a través de este enlace.

También es necesario cumplir con los siguientes requisitos: