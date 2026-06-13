CAE: Cómo pedir la devolución del dinero embargado de forma online

Revisa a continuación quiénes pueden pedir la devolución y cuáles son los requisitos que deben cumplir.

Con los recientes embargos que se han dado a conocer en redes sociales, donde personas con sueldos menores a $3.5 millones denuncian haber quedado con sus cuentas en $0 por descuentos de la Tesorería General de la República (TGR) para pagar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), han surgido dudas sobre qué hacer en estos casos.

A través de la TGR existe una forma de pedir devoluciones de bienes embargados de forma online, que si bien no especifican que correspondan al CAE, es una solicitud general para acceder a lo que fue retenido.

Cómo pedir devolución del dinero embargado por TGR

Para solicitar una devolución de bienes embargados, el centro de ayuda de la TGR, detalla que debes seguir los pasos a continuación:

Ingresar a tgr.cl.

Buscar en la fila principal de la página la sección “ Cobranza “.

“. Seleccionar el apartado “ Trámites de cobranza “.

“. Hacer clic en “ Solicitar Alzar, Sustituir o Disminuir Bienes Embargados por TGR “.

“. Presionar la opción “ Ingresar al trámite “.

“. Ahora se te solicitará entrar al sistema con tu ClaveÚnica.

Completa el formulario y adjuntar antecedentes del caso, tales como cartolas bancarias y copias de liquidaciones de sueldo.

Con este proceso realizado, la Tesorería investigará el caso y entregará una resolución al solicitante en un periodo aproximado de 12 días hábiles, notificando si se restituirán o no los fondos retenidos.





Quiénes pueden pedir devolución del dinero embargado

Las personas que soliciten a la Tesorería que una devolución del embargo, deben cumplir con ciertos requisitos: