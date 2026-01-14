Bonos escolares 2026: Conoce todos los aportes para estudiantes y cuáles son los requisitos - Chilevisión

Estos beneficios tienen como objetivo incentivar la asistencia, el rendimiento académico y la continuidad de los estudios de niñas, niños y jóvenes.
Durante 2026, el gobierno mantiene una serie de bonos y beneficios dirigidos a estudiantes y familias con escolares.
Estos beneficios tienen como objetivo incentivar la asistencia, el rendimiento académico y la continuidad de los estudios de niñas, niños y jóvenes.
Las ayudas sociales combinan pagos automáticos y postulación en línea, con distintos requisitos según cada aporte.
A continuación, revisa la lista de bonos para escolares en 2026:
Es un incentivo mensual para familias con estudiantes que cumplan con un mínimo de asistencia escolar.
Monto: Similar al de 2025 ($73.048), con reajuste por IPC para 2026.
Montos orientativos (2025): Hasta $82.181 para el primer 15% de mejor rendimiento. Cerca de $49.310 para el segundo 15%.
Dirigida a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por CONADI.
Requisitos: Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y promedio mínimo de nota de 5,0.
Plazo de postulación/renovación: Hasta 31 de enero de 2026.
Montos estimados según nivel educativo: Básica ($100.550), Media ($208.280) y Superior ($654.600). Los montos se pagan en cuotas durante el año.
Postulación/renovación: Hasta 31 de enero