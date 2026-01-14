 Bonos escolares 2026: Conoce todos los aportes para estudiantes y cuáles son los requisitos - Chilevisión
14/01/2026 12:51

Bonos escolares 2026: Conoce todos los aportes para estudiantes y cuáles son los requisitos

Estos beneficios tienen como objetivo incentivar la asistencia, el rendimiento académico y la continuidad de los estudios de niñas, niños y jóvenes.

Publicado por CHV Noticias

Durante 2026, el gobierno mantiene una serie de bonos y beneficios dirigidos a estudiantes y familias con escolares.

Las ayudas sociales combinan pagos automáticos y postulación en línea, con distintos requisitos según cada aporte.

A continuación, revisa la lista de bonos para escolares en 2026:

Bono por Deber de Asistencia Escolar

Es un incentivo mensual para familias con estudiantes que cumplan con un mínimo de asistencia escolar.

  • ¿Quiénes lo reciben? Familias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades con hijos de 6 a 18 años en educación básica o media.
  • Requisitos clave: Asistencia igual o superior al 85% mensual.
  • Monto: $10.000 mensuales por estudiante.
  • Cómo se paga: Depósito en CuentaRUT o pago presencial en BancoEstado o Caja Los Héroes.

Bono de Graduación de Cuarto Medio

  • ¿Quiénes lo reciben? Personas de 24 años o más y finalizan la educación media en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Pago único y no requiere postulación

  • Monto: Similar al de 2025 ($73.048), con reajuste por IPC para 2026.

Bono Logro Escolar

  • Está dirigido para estudiantes menores de 24 años, que se encuentren entre 5° básico y 4° medio, pertenezcan al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y formen parte del 30% con mejor rendimiento académico de su generación.
  • No requiere postulación.
  • Cuándo se paga: Generalmente en septiembre de cada año.

  • Montos orientativos (2025): Hasta $82.181 para el primer 15% de mejor rendimiento. Cerca de $49.310 para el segundo 15%.

Beca Indígena

  • Dirigida a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por CONADI.

  • Requisitos: Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y promedio mínimo de nota de 5,0.

  • Plazo de postulación/renovación: Hasta 31 de enero de 2026.

  • Montos estimados según nivel educativo: Básica ($100.550), Media ($208.280) y Superior ($654.600). Los montos se pagan en cuotas durante el año.

Beca Práctica Técnico Profesional

  • Apoyo económico durante la práctica laboral.
  • Monto: Aproximadamente $65.000 (pago único).
  • Postulación: Hasta 13 de marzo de 2026 para estudiantes o egresados de liceos técnicos.

Beca de Integración Territorial

  • Dirigido a estudiantes de educación media que necesiten trasladarse a estudiar fuera de su localidad (p. ej., Aysén, Magallanes, Chiloé, Isla de Pascua, Juan Fernández).
  • Requisitos: Pertenecer al 80% más vulnerable del RSH y promedio mínimo de nota 5,0.
  • Monto: 18,7 UTM ($1.304.343) anuales, las que se pagan en 10 cuotas mensuales. Además, se suma un aporte por traslado según distancia.

  • Postulación/renovación: Hasta 31 de enero

