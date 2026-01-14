Bonos escolares 2026: Conoce todos los aportes para estudiantes y cuáles son los requisitos - Chilevisión

Estos beneficios tienen como objetivo incentivar la asistencia, el rendimiento académico y la continuidad de los estudios de niñas, niños y jóvenes.

Durante 2026, el gobierno mantiene una serie de bonos y beneficios dirigidos a estudiantes y familias con escolares.

Las ayudas sociales combinan pagos automáticos y postulación en línea, con distintos requisitos según cada aporte.

A continuación, revisa la lista de bonos para escolares en 2026:

Bono por Deber de Asistencia Escolar

Es un incentivo mensual para familias con estudiantes que cumplan con un mínimo de asistencia escolar.

¿Quiénes lo reciben? Familias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades con hijos de 6 a 18 años en educación básica o media.

Requisitos clave: Asistencia igual o superior al 85% mensual.

Monto: $10.000 mensuales por estudiante.

Cómo se paga: Depósito en CuentaRUT o pago presencial en BancoEstado o Caja Los Héroes.

Bono de Graduación de Cuarto Medio

¿Quiénes lo reciben? Personas de 24 años o más y finalizan la educación media en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Pago único y no requiere postulación

Monto: Similar al de 2025 ($73.048), con reajuste por IPC para 2026.

Bono Logro Escolar

Está dirigido para estudiantes menores de 24 años, que se encuentren entre 5° básico y 4° medio, pertenezcan al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y formen parte del 30% con mejor rendimiento académico de su generación.

No requiere postulación.

Cuándo se paga: Generalmente en septiembre de cada año.

Montos orientativos (2025): Hasta $82.181 para el primer 15% de mejor rendimiento. Cerca de $49.310 para el segundo 15%.

Beca Indígena

Dirigida a estudiantes con ascendencia indígena acreditada por CONADI.

Requisitos: Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y promedio mínimo de nota de 5,0.

Plazo de postulación/renovación: Hasta 31 de enero de 2026.

Montos estimados según nivel educativo: Básica ($100.550), Media ($208.280) y Superior ($654.600). Los montos se pagan en cuotas durante el año.

Beca Práctica Técnico Profesional

Apoyo económico durante la práctica laboral.

Monto: Aproximadamente $65.000 (pago único).

Postulación: Hasta 13 de marzo de 2026 para estudiantes o egresados de liceos técnicos.

