Bono para adultos mayores subirá a más de $250 mil en septiembre: Consulta con tu RUT si lo puedes recibir

El beneficio se entregará de manera automática a quienes cumplan con la edad requerida dentro de los plazos establecidos. Conoce todos los detalles acá.

Miles de personas podrán acceder desde septiembre a un incremento en el monto de este bono para adultos mayores, gracias a una nueva etapa de implementación de la Reforma de Pensiones.

A partir de septiembre de 2026, los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que tengan 75 años o más podrán recibir hasta $250.275 mensuales, cifra que se entregará de manera automática a quienes cumplan con la edad requerida dentro de los plazos establecidos.

¿Quiénes recibirán el aumento en septiembre?

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el reajuste se aplicará automáticamente a las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 .

En tanto, quienes cumplan esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027 comenzarán a recibir el monto aumentado desde el mes en que celebren su cumpleaños.

Esta medida forma parte del calendario de ampliación gradual contemplado en la Reforma de Pensiones. Actualmente, el monto máximo de $250.275 ya es entregado a los beneficiarios de 82 años o más.





¿Qué pasa con quienes tienen entre 65 y 74 años?

Los beneficiarios de entre 65 y 74 años continuarán recibiendo la PGU con un monto máximo de $231.732 mensuales.

Este beneficio está dirigido a personas cuya pensión base sea igual o inferior a $789.139. Quienes tengan una pensión superior a esa cifra, pero inferior a $1.252.602, pueden acceder a un monto variable según su situación previsional.

Cómo saber si recibirás el aumento de la PGU

Las personas que ya reciben este aporte estatal pueden verificar si forman parte del grupo que accederá al incremento a través de la plataforma de consulta de ChileAtiende.

Para realizar la revisión se debe ingresar el RUN y la fecha de nacimiento, información que permite conocer tanto la situación del beneficio como otros aportes administrados por el IPS.

Cómo postular al beneficio para adultos mayores

La Pensión Garantizada Universal (PGU) puede solicitarse de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, municipios en convenio con el IPS, AFP o compañías de seguros, según corresponda.

También existe la posibilidad de realizar el trámite por internet mediante el portal de ChileAtiende utilizando la ClaveÚnica. Además, se encuentra disponible la atención por videollamada de lunes a viernes entre las 08:00 y las 17:00 horas.

Requisitos para acceder a la PGU

Para postular al beneficio es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.

Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años desde los 20 años de edad.

Haber residido en el país durante al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

Con este nuevo aumento, el beneficio continuará ampliando su cobertura y monto para los adultos mayores, en el marco de los cambios establecidos por la reforma previsional.