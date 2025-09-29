Bierfest Oktober Santiago 2025: Precios, entradas y artistas que estarán en la fiesta de la cerveza - Chilevisión

El evento reunirá cerca de 30 expositores con una amplia variedad de cervezas y su propuesta cultural. Todavía quedan tickets disponibles a través de la web.

El próximo sábado 4 de octubre se dará inicio a una nueva edición de Bierfest Oktober Santiago 2025, el festival cervecero más importante del país, en el Parque Padre Hurtado.

El evento reunirá una amplia variedad de cervezas junto a distintas propuestas culturales y gastronómicas.

Entradas y precios para el Bierfest Oktober Santiago 2025

Las entradas para el Bierfest Oktober 2025 se encuentran a la venta a través del sistema Ticketplus. También se pueden adquirir en las puertas del recinto el mismo día del evento.

Los tickets disponibles para compra tiene un valor de $25.000 (más cargo por servicio).

Dado que es una fiesta familiar, se permite el ingreso de menores de edad. Para efectos de la entrada, los menores de diez años podrán entrar gratis presentando su cédula de identidad.

Artistas y música en vivo

Los asistentes al Oktoberfest 2025 podrán disfrutar de una amplia parrilla que contempla nombres como: