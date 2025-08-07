 Autopréstamo AFP: En qué consiste y cuáles son los requisitos para el retiro de hasta $5 millones - Chilevisión
07/08/2025 17:05

Autopréstamo AFP: En qué consiste y cuáles son los requisitos para el retiro de hasta $5 millones

El proyecto busca que los cotizantes puedan retirar hasta $5 millones de pesos de sus fondos de ahorros previsionales, en respuesta al aumento del costo de vida. 

El autopréstamo AFP volvió a tomar fuerza luego que los diputados Rubén Oyarzo y Camila Musante anunciarán que exigirán a la Comisión de Constitución reflotar el proyecto. 

Este permitiría a los cotizantes poder retirar hasta $5 millones de pesos de sus fondos de ahorros previsionales, como una solución ante el aumento del costo de vida. 

“Esta es una medida que ya se había planteado cuando se tramitó la reforma previsional y el monto es de 5 millones de pesos. El objetivo es que las familias chilenas puedan pagar sus deudas”, detalló Musante. 

¿En qué consiste el proyecto del autopréstamo AFP?

La iniciativa plantea un autopréstamo de hasta $5 millones de las cuentas de ahorro previsional de los cotizantes.

El proyecto busca que este préstamo sea sin intereses y que el plazo de devolución dependa de la sobrecotización, a la que se le sumará un monto adicional entre el 1% o 2%. 

Requisitos para el autopréstamo AFP

De acuerdo a los diputados Rubén Oyarzo y Camila Musante, promotores del proyecto de ley, la finalidad principal es que el monto retirado sea utilizado para el pago de deudas. 

Dentro de los requisitos está que se destine para cubir: créditos hipotecarios, deudas hospitalarias, estudiantiles o servicios básicos, entre otras.

