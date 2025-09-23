¡Atención, Talagante! Esta zona sufrirá corte de agua por varias horas el miércoles 24 - Chilevisión

El suministro de agua se verá interrumpido por una serie de trabajos en la capital.

Aguas Andinas, empresa responsable de parte del suministro de agua potable, informó que un sector de la comuna de Talagante sufrirá un corte de suministro el miércoles 24 de septiembre.

Se trata de una interrupción programada por la compañía —como suele ocurrir a diario— con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

¡Atención, Talagante! Esta zona sufrirá corte de agua por varias horas el miércoles 24

En esta ocasión, el único corte programado afectará a la comuna de Talagante y lo hará por alrededor de seis horas. A continuación, mira el detalle.

Horario : entre 15:00 y 21:00 horas (estimada).

: entre 15:00 y 21:00 horas (estimada). Motivo del corte : Cambio de válvula.

: Cambio de válvula. Área afectada:

Si no tienes agua en este momento, puedes revisar los cortes que están ocurriendo en este momento (clic acá), pues hay varios que iniciaron hoy martes y se extenderán hasta la madrugada del miércoles 24.