Todo lo que debes saber de las nuevas patentes de vehículos: Desde cuándo y cómo serán - Chilevisión

Las nuevas patentes son un cambio que implementará el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones debido a la proyección de que se acabarán las combinaciones posibles para los diseños de placas actuales.

El cambio en las patentes es una medida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) que busca solucionar la inminente falta de combinaciones para las placas actuales.

Se trata de un nuevo diseño que, según lo proyectado por las autoridades, podría comenzar a regir en un periodo de dos a cuatro años y será diferente para automóviles y motocicletas.

Nuevas placas de patente: ¿cuándo empezarán a regir y qué cambiará?

De acuerdo a lo establecido por el MTT, las nuevas patentes comenzarán a regir una vez que se acaben las combinaciones posibles con el diseño actual de cuatro letras y dos números para pasar a uno de cinco letras y un número.

Según las proyecciones del organismo, en el caso de las motos este cambio podría ocurrir en el año 2027, mientras que para los automóviles podría darse en el 2029.

Una modificación de diseño que permitirá más de 40 millones de combinaciones nuevas para los autos, y cerca de dos millones para las motos.

A continuación podrás ver cómo serán las nuevas patentes:

¿Qué debo hacer tras el anuncio del cambio de patentes?

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detallío que los ciudadanos no deberán hacer ningún trámite especial, ya que esto aplicará para quienes empiecen a adquirir vehículos nuevos.

“La verdad es que las personas no tienen que hacer nada. Tienen que ir y, cuando le entreguen su vehículo, le van a entregar una patente", subrayó tras el anuncio.