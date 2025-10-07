 Todo lo que debes saber de las nuevas patentes de vehículos: Desde cuándo y cómo serán - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de embarazada en La Florida Clausuran pabellón clandestino en clínica estética de Las Condes: Seremi irrumpió antes de cirugía Ministro Montes dio por superada polémica con Jeannette Jara tras dichos sobre su comando Intentó hacer una encerrona y terminó atropellado: Transeúntes retuvieron a un delincuente en Independencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/10/2025 15:59

Todo lo que debes saber de las nuevas patentes de vehículos: Desde cuándo y cómo serán

Las nuevas patentes son un cambio que implementará el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones debido a la proyección de que se acabarán las combinaciones posibles para los diseños de placas actuales.

Publicado por CHV Noticias

El cambio en las patentes es una medida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) que busca solucionar la inminente falta de combinaciones para las placas actuales. 

Se trata de un nuevo diseño que, según lo proyectado por las autoridades, podría comenzar a regir en un periodo de dos a cuatro años y será diferente para automóviles y motocicletas. 

Nuevas placas de patente: ¿cuándo empezarán a regir y qué cambiará?

De acuerdo a lo establecido por el MTT, las nuevas patentes comenzarán a regir una vez que se acaben las combinaciones posibles con el diseño actual de cuatro letras y dos números para pasar a uno de cinco letras y un número. 

Según las proyecciones del organismo, en el caso de las motos este cambio podría ocurrir en el año 2027, mientras que para los automóviles podría darse en el 2029

Una modificación de diseño que permitirá más de 40 millones de combinaciones nuevas para los autos, y cerca de dos millones para las motos. 

A continuación podrás ver cómo serán las nuevas patentes

¿Qué debo hacer tras el anuncio del cambio de patentes? 

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detallío que los ciudadanos no deberán hacer ningún trámite especial, ya que esto aplicará para quienes empiecen a adquirir vehículos nuevos. 

“La verdad es que las personas no tienen que hacer nada. Tienen que ir y, cuando le entreguen su vehículo, le van a entregar una patente", subrayó tras el anuncio. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025