 Histórico cambio en placas patentes para vehículos: Nuevo diseño tendrá cinco letras y será verde
ChileVisión
07/10/2025 12:02

Histórico cambio en placas patentes para vehículos: Nuevo diseño tendrá cinco letras y será verde

Las patentes duraron dos décadas menos de lo previsto y el nuevo esquema, que operaría desde 2027 para las motos y desde 2029 para los autos, duplicará las combinaciones actuales.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Ministerio de Transportes y el Registro Civil anunciaron este martes la implementación progresiva de las nuevas patentes chilenas de los vehículos motorizados.

Se trata de la primera modificación al sistema en 18 años: Con el nuevo esquema, que operaría a partir de 2027, las matrículas de los autos de cuatro o más ruedas pasarán a tener una plaza de cinco letras y un solo dígito.

En el caso de las motos la combinación será con cuatro letras y un dígito. También debutará la patente verde para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Ante la inminente falta de combinaciones para las patentes actuales, pues duraron dos décadas menos de lo previsto, las nuevas placas para autos permitirán tener más de 40 millones de combinaciones. Para las motocicletas este número llegará al millón 750 mil.

¿Cuándo se implementarán los cambios?

Las nuevas Placas Patentes Únicas comenzarán a regir una vez que las vigentes se acaben. Aunque no se puede establecer la fecha exacta, se estima que los vehículos de dos o más ruedas podrían ser las primeras en experimentar el nuevo sistema.

El ministro Juan Carlos Muñoz explicó que “dado que la adquisición de motocicletas ha sido más rápida de lo que estaba proyectado, las patentes que quedan nos permiten augurar que cerca del 2027 ya el sistema de nueva numeración va a entrar en vigencia“.

Respecto a los vehículos de cuatro o más ruedas adelantó que "quedan varios años" para concretar la nueva configuración. “La verdad es que las personas no tienen que hacer nada. Tienen que ir y cuando le entreguen su vehículo le van a entregar una patente", subrayó.

