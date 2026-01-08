Aportes económicos para cesantes: Consulta requisitos y cómo recibirlos en enero 2026 - Chilevisión

Los bonos apuntan a beneficiar a las personas que hayan quedado sin empleo. A continuación, te contamos sobre tres bonos a los que puedes acceder y cómo tramitarlos.

¿Estás sin trabajo y necesitas apoyo económico? En Chile, todos los meses el Estado hace entrega de una serie de aportes a personas cesantes con el objetivo de aliviar la carga financiera.

En enero de 2026 la situación no será distinta y apunta a beneficiar a las personas que hayan quedado sin empleo.

En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó el 8,5%. A continuación, te contamos respecto a tres bonos a los que puede acceder y cómo tramitarlos.

Bonos para cesantes en enero 2026: Requisitos y cómo acceder

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadores y trabajadoras cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.

Para ello, debes cumplir con los requisitos expuestos a continuación:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

Seguro de Cesantía

Otra opción que existe es el Seguro de Cesantía, un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Puedes chequear las condiciones acá:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Fondo de Cesantía Solidario

Finalmente, la última alternativa es el Fondo de Cesantía Solidario, que otorga prestaciones por cesantía. Para acceder a esta ayuda, el beneficiario no debe contar con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Los requisitos son:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Consulta con tu RUT si recibes los aportes para cesantes

Para acceder a los aportes mencionados, solo debes tramitarlos con tu RUT y ClaveÚnica, por ejemplo, a través de la sucursal virtual de AFC, si se tratara del Seguro de Cesantía o Fondo Solidario.

Para ingresar una solicitud, debes ingresar tus datos acá. También puedes hacerlo pinchando la imagen a continuación: