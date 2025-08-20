Anuncian entrega gratuita de 5.000 collares rastreadores para mascotas: Revisa cómo obtener uno - Chilevisión

Esta iniciativa de la Municipalidad de La Florida consiste en la entrega de colgantes QR/NFC gratuitos que, al ser escaneados, muestran la ficha del perro o gato y notifican al tutor con la ubicación en caso de extravío.

La Municipalidad de La Florida dio a conocer que hará entrega de 5.000 collares de rastreo para mascotas, los cuales permitirán ubicarlas e identificarlas en caso de extravío.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Corage, la cual busca poner a disposición la "tecnología al servicio del bienestar animal" al "promover la tenencia responsable de mascotas".

Se trata de un dispositivo de geolocalización colgante que cuenta con tecnología QR y NFC, lo que permite un escaneo rápido y sin necesidad de utilizar aplicaciones.

Además, este collar posee un botón para enviar la ubicacion exacta cuando la mascota es encontrada, facilitando su rapido regreso a casa. También permite un acceso rapido al historial de vacunas y tratamientos medicos, que son esenciales en caso de emergencia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuándo se entregarán estos collares?

Esta iniciativa se realiza mediante una alianza de la Corporación de Fomento con la marca MasterCat y Fundación Vida de Gatos. Aunque el número de collares gratuitos alcanza los 5.000, ya se ha hecho entrega de 200 unidades.

La iniciativa está a cargo del municipio y se entregarán más collares rastreadores en distintas actividades de la comuna, como la Expopatitas que se realizará los días 30 y 31 de agosto.