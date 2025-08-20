 Anuncian entrega gratuita de 5.000 collares rastreadores para mascotas: Revisa cómo obtener uno - Chilevisión
20/08/2025 15:13

Anuncian entrega gratuita de 5.000 collares rastreadores para mascotas: Revisa cómo obtener uno

Esta iniciativa de la Municipalidad de La Florida consiste en la entrega de colgantes QR/NFC gratuitos que, al ser escaneados, muestran la ficha del perro o gato y notifican al tutor con la ubicación en caso de extravío.

La Municipalidad de La Florida dio a conocer que hará entrega de 5.000 collares de rastreo para mascotas, los cuales permitirán ubicarlas e identificarlas en caso de extravío.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Corage, la cual busca poner a disposición la "tecnología al servicio del bienestar animal" al "promover la tenencia responsable de mascotas".

Además, este collar posee un botón para enviar la ubicacion exacta cuando la mascota es encontrada, facilitando su rapido regreso a casa. También permite un acceso rapido al historial de vacunas y tratamientos medicos, que son esenciales en caso de emergencia.

¿Cuándo se entregarán estos collares?

Esta iniciativa se realiza mediante una alianza de la Corporación de Fomento con la marca MasterCat y Fundación Vida de Gatos. Aunque el número de collares gratuitos alcanza los 5.000, ya se ha hecho entrega de 200 unidades.

La iniciativa está a cargo del municipio y se entregarán más collares rastreadores en distintas actividades de la comuna, como la Expopatitas que se realizará los días 30 y 31 de agosto.

