Alza de la bencina: Revisa con esta calculadora cuánto subirían tus gastos

Calcula el aumento en el costo de la vida según tu estilo de vida, cómo te movilizas y cuánto delivery pides a la semana.

El importante aumento en el precio de la bencina en el país impactará en distintos costos, entre ellos el transporte público —en algunas regiones— y también en productos como frutas y verduras, entre otros.

Por eso es que la gente ha comenzado a buscar los mejores precios y ofertas para evitar hacer un gran incremento en sus gastos mensuales. A continuación te enseñaremos a usar una calculadora que te ayudará a saber cuánto dinero más usarás ahora.





Cómo calcular cuánto dinero extra gastarás mensualmente

El sitio web alzadebencinas.cl lanzó una calculadora virtual que permite calcular un estimado de cuánto dinero deberás gastar para movilizarte en vehículo, transporte público o aplicaciones de transporte.

Asimismo, analiza el alza aproximada que tendría el uso de aplicaciones de delivery, el costo de alimentación y el uso de calefacción, permitiendo modificar todas las cifras según cuánto gaste el usuario mensualmente.

Para calcular tu alza sigue estos pasos:

Busca alzadebencinas.cl o haz clic aquí.

o haz clic aquí. Dentro del sitio, haz clic “calcula tu impacto real”

Responde las preguntas que aparecerán en la pantalla y listo.

Para hacer de tu resultado uno mucho más personalizado, en la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás un engranaje con los ajustes, donde podrás personalizar tus gastos personales.