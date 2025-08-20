 Alivio al bolsillo: Este combustible tendrá fuerte baja de precio a partir del jueves 21 - Chilevisión
20/08/2025 19:28

Alivio al bolsillo: La parafina tendrá fuerte baja de precio a partir del jueves 21 de agosto

Según el último reporte de Enap, el combustible caerá más de 20 pesos por litro.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su esperado informe de precios estimados para combustibles, los que consignan una importante baja.

Se trata del kerosene, o parafina, combustible que tendrá una caída en su precio a partir de mañana jueves 21 de agosto.

En lo que respecta al resto de las bencinas 93 y 97 octanos, diésel y GLP—, ninguna registró variaciones, ya que estas fluctúan cada tres semanas.

Cambios en el precio de las bencinas actualizado al 21 de agosto de 2024

  • Gasolina de 93 octanos: +0,0 pesos por litro ($/lt)
  • Gasolina de 97 octanos: +0,0 pesos por litro ($/lt)
  • Kerosene: -23,2 pesos por litro ($/lt)
  • Diésel: +0,0 pesos por litro ($/lt)
  • GLP de uso particular: +0,0 pesos por litro ($/lt)

Quién determina las variaciones de precios y cuándo habrá una nueva

Es importante aclarar que ENAP "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno" y que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", según detallan en el informe.

Por el contrario, puntualizan que "ENAP tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

¿Y las nuevas variaciones? El próximo informe semanal —que incluya efectivamente todos los combustibles— será publicado el próximo miércoles 27 de agosto.

