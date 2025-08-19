 Aguas Andinas anuncia prolongado corte en la región Metropolitana: Revisa los horarios y comunas afectadas - Chilevisión
19/08/2025 17:52

Aguas Andinas anuncia prolongado corte en la región Metropolitana: Revisa los horarios y comunas afectadas

Esto ocurrirá por una serie de trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este miércoles 20 de agosto, se llevarán a cabo un total de tres cortes de suministro de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto ocurrirá por una serie de trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos estas intervenciones se extenderán hasta la madrugada del jueves 21.  

Las tres comunas de Santiago con sectores afectados son Renca, Ñuñoa y Puente Alto. 

Todos los cortes de agua de este miércoles 20 de agosto

  • Renca, por cambio de válvula, entre las 15:00 y 22:00 horas.

  • Ñuñoa, por conexión de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas.

  • Puente Alto, por instalación de válvula, entre las 15:00 y 03:00 del jueves 21 de agosto. 

