Aguas Andinas anuncia cortes por varias horas: Estas son las cinco comunas de Santiago afectadas - Chilevisión

Este miércoles 15 de octubre, se llevará a cabo un corte de suministro de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

En la región Metropolita serán cinco las comunas afectadas: Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel, La Pintana y Peñaflor.

Las cinco comunas afectadas por corte de agua este miércoles 15 de octubre

Quilicura: Por ampliación de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas.

Lo Barnechea: Por conexión nuevas urbanizaciones, entre las 15:00 y 23:00 horas.

Pudahuel: Por cambio de válvula, entre las 13:00 y 21:00 horas.

La Pintana: Por conexión de redes, entre las 15:30 y 21:30 horas.