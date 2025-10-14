Aguas Andinas anuncia cortes por varias horas: Estas son las cinco comunas de Santiago afectadas - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
Este miércoles 15 de octubre, se llevará a cabo un corte de suministro de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.
Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
En la región Metropolita serán cinco las comunas afectadas: Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel, La Pintana y Peñaflor.