Admisión Escolar 2026: En esta fecha se entregarán los resultados de las postulaciones - Chilevisión

29/11/2025 16:55

Admisión Escolar 2026: En esta fecha se entregarán los resultados de las postulaciones

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó también los días en que los apoderados podrán completar el proceso de matrícula en el establecimiento seleccionado.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo días para que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) libere los resultados del proceso de postulación complementario de cara a la Admisión Escolar 2026

Cabe recordar que el SAE es el mecanismo establecido por el Estado para quienes deseen postular a sus hijos e hijas a los distintos establecimientos educativos municipales y particulares subvencionados del país.

En conjunto con los resultados de esta segunda etapa, el Mineduc también confirmó cuáles serán los días establecidos para completar la respectiva matrícula. 

A continuación te detallamos las etapas y fechas importantes que contempla la Admisión Escolar 2026

Admisión Escolar 2026: Fechas de resultados y proceso de matrículas 

De acuerdo a lo establecido por el Mineduc, los resultados del proceso de postulación complementario para la Admisión Escolar 2026 se conocerán el día martes 2 de diciembre a través del sitio web del SAE

Una vez liberados los resultados, los apoderados deberán cumplir con la respectiva matrícula entre los días 9 y 23 de diciembre.

De manera excepcional, en las regiones de Aysén y Magallanes dicho plazo se extenderá hasta el día 30 de diciembre

