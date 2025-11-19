 Estas son las 12 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 20 - Chilevisión
19/11/2025 16:37

Estas son las 12 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 20

Las comunas afectadas serán Colina, Huechuraba, Las Condes, Independencia, Providencia, La Reina, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Cisterna y La Florida.

Recientemente, la empresa Enel anunció cuáles serán las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 20 de noviembre en Santiago.

La compañía programó interrupciones de suministro eléctrico para algunos sectores de la capital, los que se extenderán por varias horas.

Las comunas afectadas este jueves 20 serán Colina, Huechuraba, Las Condes, Independencia, Providencia, La Reina, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Cisterna y La Florida.

Corte de luz

  • Colina. Jueves 20 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Huechuraba. Jueves 20 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Huechuraba (zona azul). Jueves 20 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Huechuraba. Jueves 20 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Independencia. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Las Condes. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Reina. Jueves 20 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Jueves 20 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Jueves 20 de noviembre desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Jueves 20 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Jueves 20 de noviembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • San Joaquín. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Jueves 20 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Jueves 20 de noviembre desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

  • La Cisterna. Jueves 20 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Jueves 20 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • La Florida. Jueves 20 de noviembre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

