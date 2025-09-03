12 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 4 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos programados en las zonas afectadas.
Enel, la empresa encargada de la distribución de electricidad en Santiago, publicó que este jueves 4 de septiembre habrá cortes del suministro en 17 sectores de la región Metropolitana.
Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.
En total, serán doce las comunas que sufrirán cortes de luz: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Conchalí, Maipú, Santiago, Lampa, San Miguel, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Huechuraba.
Vitacura: jueves 4 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.
Vitacura: jueves 4 de septiembre desde las 9:30 hasta las 10:30.
Las Condes: jueves 4 de septiembre desde las 11:30 hasta 16:30.
Las Condes: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.
Lo Barnechea: jueves 4 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00.
Santiago: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
San Miguel: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00.
Peñalolén: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:00.
Huechuraba: jueves 4 de septiembre desde las 9:00 hasta las 15:00.
La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:30.
La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:30.
La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.
Pedro Aguirre Cerda: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
Pedro Aguirre Cerda: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.
Maipú: jueves 4 de septiembre desde las 12:00 hasta las 18:00.
Lampa: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
Conchalí: jueves 4 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.