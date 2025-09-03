 12 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 4 de septiembre - Chilevisión
03/09/2025 11:16

12 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 4 de septiembre

La compañía anunció que la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos programados en las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada de la distribución de electricidad en Santiago, publicó que este jueves 4 de septiembre habrá cortes del suministro en 17 sectores de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán doce las comunas que sufrirán cortes de luz: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Conchalí, Maipú, Santiago, Lampa, San Miguel, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Huechuraba.

Corte de luz en doce comunas de Santiago para este jueves 4 de septiembre 

Vitacura: jueves 4 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.

Vitacura: jueves 4 de septiembre desde las 9:30 hasta las 10:30.

Las Condes: jueves 4 de septiembre desde las 11:30 hasta 16:30.

Las Condes: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

Lo Barnechea: jueves 4 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00.

Santiago: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

San Miguel: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00.

Peñalolén: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:00.

Huechuraba: jueves 4 de septiembre desde las 9:00 hasta las 15:00.

La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 17:30.

La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:30.

La Florida: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.

Pedro Aguirre Cerda: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

Pedro Aguirre Cerda: jueves 4 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

Maipú: jueves 4 de septiembre desde las 12:00 hasta las 18:00.

Lampa: jueves 4 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

Conchalí: jueves 4 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.

