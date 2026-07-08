“La amante eterna”: Vinculan a Ricardo Arjona con reconocida conductora chilena de televisión

El periodista Sergio Rojas dejó a nadie indiferente al asegurar que el querido cantautor guatemalteco ha tenido un prolongado romance con esta comunicadora que recientemente vivió un quiebre matrimonial.

El periodista de espectáculos Sergio Rojas desclasificó una inesperada bomba que está relacionada con uno de los cantautores más queridos y populares en nuestro país: El guatemalteco Ricardo Arjona.

En la última emisión del programa Que te lo digo, el comunicador destapó un antecedente que dejó a nadie indiferente, pues aseguró que el artista habría mantenido un prolongado affaire con una conductora de televisión chilena.

Esta supuesta relación no habría tenido fecha de caducidad, pues afirmó que ambos llevan varios años en contacto. ¿La persona en cuestión? La presentadora Angélica Castro, quien estuvo un tiempo radicada en Miami, en Estados Unidos.





“Angélica Castro es la amante eterna de Ricardo Arjona” , le comentó una fuente a Rojas, quien señaló que ambos se conocieron por una entrevista en la que compartieron en los años ’90.

Sin embargo, fue más allá al apuntar que una fuente le habría contado que la actriz habría tenido un affaire con el exitoso cantante cuando cuando estuvo en pareja.

“Se juntaban en Buenos Aires, una vez cuando yo era editora de una revista, Arjona se enteró que lo íbamos a publicar y me amenazó con demanda“, relató la mujer detrás de la especulación.