Legendaria banda anuncia su regreso a los escenarios: podría venir a Chile - Chilevisión

Abogadas dieron revelación clave: Sospechoso habría confesado que Julia Chuñil fue quemada "Estamos en riesgo": El desesperado pedido de ayuda de madre tras agresiones de su hijo con TEA en Quilpué Encontró mensajes de terceros y enloqueció: Sujeto estranguló a su pareja embarazada en Arica tras revisar su teléfono Conmoción en Río Bueno por sujeto que colgó y mató al perro de su vecina por ataque a ovejas Amplían detención de madre acusada de doble parricidio en Chiguayante
30/09/2025 16:49

'Vuelve' Cerati: Soda Stereo anuncia su regreso a los escenarios con renovado espectáculo

La agrupación, conformada por Charly Alberti y Zeta Bosio, volverá con un renovado espectáculo con registros inéditos de Gustavo Cerati.

Publicado por CHV Noticias

La legendaria banda argentina Soda Stereo anunció su retorno a los escenarios.

A más de una década de la muerte de su líder y fundador, Gustavo Cerati, y tres años después de la gira Gracias Totales (2020-2022), la agrupación agendó una serie de shows bajo el nombre "Soda Stereo Ecos".

A diferencia de las anteriores, esta estará marcada por el 'regreso' de Cerati.

¿Cómo será el regreso de Soda Stereo?

¿De qué se trata? Según explicaron desde el grupo, será una "experiencia en vivo con sonido envolvente".

La particularidad será que incluirá registros originales de la voz y guitarra del fallecido músico trasandino, los que estarán integrados en tiempo real al espectáculo.

Hasta el momento solo se han agendado cuatro conciertos, los que tendrán lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires entre marzo y junio de 2026.

De todas formas, no se descarta que la agrupación visite otros países de Sudamérica y el mundo.

