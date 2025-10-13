¿Quiénes son The Ellas Show? La dupla de influencers que causa furor en react de Fiebre de Baile - Chilevisión

Tras el regreso del estelar, los creadores de contenido han destacado por su participación en el programa digital de Chilevisión, viralizándose varios momentos de ellos en redes sociales.

Fiebre de Baile ha tenido un exitoso regreso por las pantallas de Chilevisión. La audiencia no solo ha premiado al programa con la sintonía en televisión abierta, sino que también a través de sus plataformas digitales.

En ese contexto, hay una dupla de influencers que ha causado sensación en internet tras debutar como conductores de La Previa del estelar.

Se trata de The Ellas Show, la dupla de David Montoya y El Tomi, creadores de contenido con miles de seguidores en redes sociales.

¿Quiénes son The Ellas Show? La dupla sensación de Fiebre de Baile

Por un lado, David Montoya es un reconocido influencer chileno que dio sus primeros pasos como youtuber.

El joven suma más de 1 millón de seguidores en TikTok, otros 628 mil en Instagram y más de 800 mil suscriptores en su canal de YouTube.

En los últimos años también ha desarrollado una destacada carrera como drag queen, compartiendo en eventos con exparticipantes de RuPaul's Drag Race.

Por su parte, El Tomi (Tomás Printemps) se hizo conocido en internet con el programa de YouTube, The Ellas Show, conducido junto David.

El joven ha trabajado como influencer para distintas marcas y también acumula miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

El pasado 5 de octubre, ambos debutaron como conductores de La Previa de Fiebre de Baile, caracterizándose por su complicidad y humor espontáneo, además de sus hilarantes móviles con participantes del programa.

Cuándo ver The Ellas Show en Fiebre de Baile

La Previa de Fiebre de Baile, conducida por David Montoya y El Tomi, se emite en vivo de lunes a miércoles a las 20:00 horas, a través del canal de YouTube de Chilevisión.

Los influencers son los encargados de dar el pase al react oficial del estelar, liderado por el comediante Claudio Michaux.