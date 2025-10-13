 ¿Quiénes son The Ellas Show? La dupla de influencers que causa furor en react de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscal defiende indagatoria contra familia de Julia Chuñil: “Se basa en antecedentes” “¡No puede ingresar!”: Viralizan a funcionaria de Metro que no dejó pasar a supuesto vendedor ambulante Muere René Olivares, pintor e integrante de Los Jaivas, a los 74 años VIDEO | “¡Hazlo descansar!”: Graban a conductor con caballo amarrado a su auto en Coquimbo Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla que dejó dos heridos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/10/2025 10:57

¿Quiénes son The Ellas Show? La dupla de influencers que causa furor en react de Fiebre de Baile

Tras el regreso del estelar, los creadores de contenido han destacado por su participación en el programa digital de Chilevisión, viralizándose varios momentos de ellos en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Fiebre de Baile ha tenido un exitoso regreso por las pantallas de Chilevisión. La audiencia no solo ha premiado al programa con la sintonía en televisión abierta, sino que también a través de sus plataformas digitales.

En ese contexto, hay una dupla de influencers que ha causado sensación en internet tras debutar como conductores de La Previa del estelar.

Se trata de The Ellas Show, la dupla de David Montoya y El Tomi, creadores de contenido con miles de seguidores en redes sociales.

¿Quiénes son The Ellas Show? La dupla sensación de Fiebre de Baile

Por un lado, David Montoya es un reconocido influencer chileno que dio sus primeros pasos como youtuber.

El joven suma más de 1 millón de seguidores en TikTok, otros 628 mil en Instagram y más de 800 mil suscriptores en su canal de YouTube.

En los últimos años también ha desarrollado una destacada carrera como drag queen, compartiendo en eventos con exparticipantes de RuPaul's Drag Race.

Por su parte, El Tomi (Tomás Printemps) se hizo conocido en internet con el programa de YouTube, The Ellas Show, conducido junto David.

El joven ha trabajado como influencer para distintas marcas y también acumula miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

El pasado 5 de octubre, ambos debutaron como conductores de La Previa de Fiebre de Baile, caracterizándose por su complicidad y humor espontáneo, además de sus hilarantes móviles con participantes del programa.

Cuándo ver The Ellas Show en Fiebre de Baile

La Previa de Fiebre de Baile, conducida por David Montoya y El Tomi, se emite en vivo de lunes a miércoles a las 20:00 horas, a través del canal de YouTube de Chilevisión.

Los influencers son los encargados de dar el pase al react oficial del estelar, liderado por el comediante Claudio Michaux.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Tengo las manos limpias”: Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

13/10/2025

VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

13/10/2025

A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

13/10/2025

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

13/10/2025