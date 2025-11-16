“Está en cada rincón”: El conmovedor regreso de Amparo Noguera al teatro que fundó su padre - Chilevisión

Este sábado, la actriz nacional regresó a los escenarios y lo decidió hacer en Teatro Camino, emblemático centro cultural creado por Héctor Noguera en Peñalolén.

Amparo Noguera volvió este sábado a los escenarios tras el fallecimiento de su padre, el actor Héctor Noguera, a quien le dedicó emotivas palabras.

La actriz presentó la obra La Persona Deprimida en Teatro Camino, centro cultural fundado por su papá en la década de 1990 en Peñalolén.

El emotivo regreso de Amparo Noguera al teatro

Después de su actuación, Amparo aprovechó la instancia para expresar sus sensaciones tras pisar nuevamente este teatro, ahora sin la presencia de su padre.

"Quiero contarles que para todo el equipo del Teatro Camino y para nosotros es una función muy especial, muy extraña y muy importante, y para ustedes también lo va a ser", partió diciendo.

La actriz sostuvo que "es la primera vez que se abre el teatro para hacer una función. Me siento muy orgullosa, honrada y extrañada de estar aquí sin su presencia física, pero está en cada lugar y cada rincón".

"Me gustaría repetir un aplauso hacia toda la gente que maneja una sala de teatro en Chile, que es muy difícil. Quiero repetir un aplauso a mi padre, que se ha esforzado enormemente para que este teatro salga adelante, y vamos a tratar de que así sea", agregó después.