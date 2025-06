“Aguanté muchas faltas de respeto”: Silvina Varas desmintió a Max Ferres tras quiebre - Chilevisión

La influencer Silvina Varas reveló nuevos detalles sobre el término de su relación con Maxi Ferres, quien el lunes informó la ruptura de la pareja en sus historias de Instagram.

Según anunció Ferres, la ruptura “fue en buenos términos. Fue más una decisión mía que de ella. Por un tema mío personal en donde estoy con un montón de cambios y sentía que no estaba a la altura para estar en una relación".

Por su parte, ella salió a desmentir la situación, y acusó que "no fue un término en buena, nunca me dio una razón. Según él no quería intentarlo más, esa era su gran razón. Que quería dedicarse a otras cosas".

MÁS SOBRE SILVINA VARAS

La acusación de Silvina Varas

Tras la declaración del ex chico reality, la modelo salió a desmentir los dichos de su expareja y acusó que “me siento superestúpida. Supertonta. Hay un montón de hue... que no entiendo. Me siento superdesechable”.

“Voy a pararme, lo sé. Pero es como me siento hoy. Aguanté muchas faltas de respeto, jamás quise decir algo que pudiera afectarlo”, añadió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Según acusó la influencer “di todo en esta relación. Capaz no subía mucho porque era mi relación y la quería cuidar. Lo di todo. Amaba a su hija, eso nunca fue un problema. Ni sus proyectos, nada. Pero de un rato a otro me dijo 'no quiero más, terminamos'", añadió.

Asimismo, detalló que “pesqué mis cosas y me fui. Lloré con mi familia, no quería que me viera llorar más. No lo entiendo tampoco”.

De igual manera, advirtió que “capaz lo vemos en un programa más adelante, tendría mucho sentido. Hace rato quería entrar a algo”.