VIDEO | Myriam Hernández y Álvaro Henríquez sorprenden con beso en pleno concierto - Chilevisión

La cantautora chilena se presentó este viernes en el Estadio Nacional, donde invitó al escenario al vocalista de Los Tres para interpretar el éxito del grupo nacional: "Quizás con quién".

Myriam Hernández se transformó este viernes en la primera mujer chilena en presentarse en el Estadio Nacional.

Dentro del espectáculo, la cantautora invitó a diferentes artistas para subir al escenario con ella. Entre ellos, el vocalista de Los Tres, Álvaro Henríquez, con quien cantó el tema "Quizás con quién".

El inesperado "piquito" entre Álvaro Henríquez y Myriam Hernández

Antes de interpretar la canción, Myriam indicó que el origen de la canción fue el siguiente: "(Álvaro) Me escribió una canción, me la mandó por correo y por esas cosas típicas, estúpidas de la vida, me llegó al spam y nunca vi el correo".

"Me había hecho una canción preciosa", añadió.

Tras invitarlo al escenario y cantar juntos la balada, Álvaro tomó del rostro a Myriam y le dio un "piquito", lo que provocó gritos de ovación en el público presente.

Mira el video a continuación: