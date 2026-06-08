VIDEO | Así fue la emotiva despedida del actor Julio Jung

El actor fue velado en el Teatro Oriente y también recibió un homenaje en la Pérgola de las Flores antes del responso íntimo que organizó su familia en el Cementerio General.

Este lunes se llevó a cabo el funeral del destacado actor Julio Jung, quien falleció el sábdo a los 84 años.

Durante la jornada del domingo se desarrlló su velorio en el Teatro Oriente, lugar hasta donde llegaron diversos rostros de la escena arstística nacional.

También recibió múltiples muestras de cariño por parte de vecinos de Providencia, donde fue concejal, y otros fanáticos y seguidores que disfrutaron con su carrera.





Al mediodía de este lunes salió desde el teatro en dirección a la Pérgola de las Flores, donde recibió un homenaje por parte de los floristas.

La última despedida se reservó para su círculo cercano en un responso íntimo para la familia y seres queridos en el Cementerio General.

Familia despide a Julio Jung

Su hijo, Julio Jung Duvauchelle, agradeció las muestras de apoyo recibidas en estos días y destacó que “nos vamos a acordar por siempre de mi papá gracias a su legado y su referente, un referente no solamente para mí, sino para todo Chile y por lo que se la jugó por Chile también”.

María Elena Duvauchelle, expareja de Julio Jung, también tuvo palabras para despedir al actor y valoró que “es un legado grande y la maravilla es que él pudo realizar todo lo que quiso hacer, yo encuentro que es un privilegio lo que él vivió y es un legado largo para mucha gente, muchas generaciones”.

“Yo y mi hijo estamos, pero realmente lleno de amor con la cantidad de gente que estuvo ayer acá en el teatro, hoy día en la mañana, porque era eso, era puro amor y humor, sobre todo humor”, agregó.